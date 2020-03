Olesa demana a la Generalitat una actuació urgent a la residència Santa Oliva

La crisi del coronavirus

Redacció

23.03.2020 | 14:00

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat reclama a la Generalitat una actuació urgent per poder contenir el brot de coronavirus a la residencia Santa Oliva del municipi, així com per garantir l'atenció dels residents que no s'han contagiat. Segons expliquen des del consistori, "la situació a la residència és crítica pel número de contagis i la manca de personal".

En aquest sentit, "la demanda de solucions a la Generalitat ha estat constant al llarg de tota la setmana i especialment durant aquest diumenge", diuen. Miquel Riera, alcalde d'Olesa, ha afirmat que "la situació està al límit, i es requereixen de forma immediata mesures extraordinàries per part de la Generalitat, que és qui té la competència sobre les residències, per tal que prengui el control del centre, el proveeixi de material sanitari adequat i solucioni el problema de personal".

Nou interns de la residència Santa Oliva han perdut la vida com a conseqüència d'aquest brot. Tres més estan ingressats a l'Hospital Sagrat Cor de Martorell.