El coronavirus frega els 300.000 casos en tot el món i les 13.000 morts

La crisi del coronavirus

EFE

23.03.2020 | 10:43

El nombre de casos globals de COVID-19 és de 294.110, mentre que les defuncions en tot el món ascendeixen a 12.944, segons les últimes xifres publicades diumenge al vespre per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). En les últimes vint-i-quatre hores es va experimentar un increment de 27.100 casos, una mica menor que el del divendres al dissabte, quan va haver-hi un augment de gairebé 33.000 contagis diaris, mentre que les morts van ser ahir 1.760. Els països afectats són ja 186 (diumenge es va declarar el primer positiu a Síria).

La Xina es manté com el país més afectat en nombre de casos, amb 81.000, encara que en l'última setmana la major part dels nous contagis han estat importats i no transmesos per via local. La segueix Itàlia, amb prop de 60.000 casos, i en tercer lloc Estats Units, amb uns 30.000 contagis segons fonts mèdiques d'aquest país, amb el que superaria els gairebé 29.000 d'Espanya.