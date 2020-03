Com sabem si els símptomes són lleus o greus?

La crisi del coronavirus

21.03.2020 | 14:52

El departament de Salut informa a través d'un petit vídeo com es poden diferenciar els símptomes lleus de la malaltia Covid-19 dels més greus. Els símptomes lleus són els de febre que respon als antitèrmics i que cursa amb malestar general, dolor als ossos i fins i tot amb diarrees. Com es pot comprovar al vídeo que adjuntem, la simptomatologia greu es refereix a febre sostinguda durant dies que no respon als antitèrmics i problemes per respirar.