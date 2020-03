La idea inicial és prorratejar el pagament d'aquesta mensualitat a futures quotes. La idea inicial és prorratejar el pagament d'aquesta mensualitat a futures quotes.

La crisi del coronavirus

Moratòria del pagament del lloguer als inquilins d'habitatge públic

Barcelona EFE

20.03.2020 | 04:00

La Generalitat aprovarà una moratòria perquè els inquilins d'habitatge de titularitat pública no hagin d'afrontar la propera mensualitat de lloguer en plena crisi pel coronavirus, a fi de facilitar la liquiditat de les famílies i no abundar en la vulnerabilitat d'algunes d'elles. "Estem estudiant com...