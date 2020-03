Ja són 7 les persones mortes per coronavirus a Olesa de Montserrat

La crisi del coronavirus

20.03.2020 | 11:49

El brot de coronavirus a la residència de Santa Oliva d'Olesa de Montserrat comença a provocar les primeres morts. Des que es va iniciar l'estat d'alarma per la crisi sanitària del virus, ja són 7 les persones d'Olesa que han perdut la vida afectades per la malaltia. D'aquestes, cinc eren interns de la residència Santa Oliva.

Ara com ara són 15 les persones d'Olesa ingressades a l'Hospital de Martorell, 13 de les quals han donat positiu per coronavirus. A més, hi ha dues persones més a l'hospital pendents del resultat de la prova del Covid-19. D'aquest total de 15 persones afectades, 10 són interns de la residència Santa Oliva, i un de la residència Sant Agustí. El brot epidèmic ha saltat a un segon centre geriàtric del municipi.

L'Alcalde d'Olesa, Miquel Riera, en nom de tota la corporació municipal, ha traslladat el seu condol a les famílies dels veïns i veïnes del municipi que malauradament han perdut la vida aquests dies.