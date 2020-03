Un mort i 6 positius per coronavirus en una residència d'Olesa

La residència de Santa Oliva a Olesa de Montserrat on s'han detectat els casos d'afectats.

La crisi del coronavirus

18.03.2020 | 12:30

Una persona va morir ahir al matí i sis han donat positiu per coronavirus a la residència gent gran Santa Oliva, d'Olesa de Montserrat.

En un comunicat de premsa, l'ajuntament ha explicat que els positius s'han detectat després que els responsables de la residència derivessin a l'Hospital de Martorell deu interns que presentaven afectació respiratòria greu i símptomes compatibles amb la Covid-19.

Segons han confirmat des de l'Hospital de Martorell i la residència, una de les persones va morir per coronavirus, 6 van donar positiu en les proves, un negatiu i de les altres dues persones s'està a l'espera del resultat.

La residència ja seguia des de feia dies un protocol específic que restringia les visites als interns.

El consistori ha explicat que ja s'han pres les mesures necessàries per atendre aquests casos, així com per aplicar els protocols establerts pel Departament de Salut.

L'Ajuntament ha dit que està en contacte permanent amb responsables del Departament de Salut i de la residència Santa Oliva per al seguiment d'aquests casos.