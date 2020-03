Un infectòleg de la Vall d'Hebron adverteix que la Setmana Santa serà clau per a la pandèmia

Efe

18.03.2020 | 12:16

El cap de malalties infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron, Benito Almirante, ha dit que en l'evolució de l'epidèmia del coronavirus a Espanya "l'element clau és la Setmana Santa".

"Si per Setmana Santa deixem via lliure perquè hi hagi 10 milions de desplaçaments a Espanya tornarem a tenir el problema que tenim ara i segurament més gran", ha advertit Almirante en una entrevista a betevé.

Segons l'expert, "científicament és impossible que amb un confinament de dues setmanes el problema s'aturi. És segur que necessitarem dues o tres setmanes més i després tornar a l'activitat gradualment" per evitar que el contagi segueixi creixent exponencialment com fins ara.

Almirante ha estimat que és probable que d'aquí a un parell de setmanes des de l'inici del confinament veiem "l'estabilització de xifres", i que tardarem dues o tres setmanes més per veure que comencen a baixar les xifres de contagi "en funció de quines mesures es prenguin d'aquí a dues setmanes". En aquest sentit, Benito Almirante s'ha mostrat convençut que "si no continuem el confinament és pràcticament segur que reapareixerà" el problema de l'augment del contagi.

Sobre el confinament absolut de la població, Almirall ha dit que com a científic i sanitari "hauria de dir que sí", però que la decisió de "parar més" té dificultats polítiques i socials "i uns riscos per a la població per problemes econòmics", i que correspon prendre-la a les autoritats.