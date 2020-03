Aragonès urgeix a aprovar els pressupostos actuals

La crisi del coronavirus

EFE

18.03.2020 | 12:14

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha urgit aquest dimecres a aprovar els actuals pressupostos de la Generalitat, que estan en la seva última fase de tramitació, per lluitar contra el coronavirus amb l'actual sostre de despesa, perquè refer-los comportaria un retard de sis mesos.

Segons ha dit Pere Aragonès en unes declaracions a Catalunya Ràdio, es necessiten mesures de xoc i disposar d'"instruments" per lluitar contra els efectes econòmics del coronavirus i, en aquest sentit, ha considerat que és molt urgent que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat, amb els 3.000 milions d'euros pressupostats previstos i l'actual sostre de despesa.

S'ha desmarcat, en conseqüència, del que ahir va dir la portaveu del Govern, Meritxell Budó, qui en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català va dir que "la situació actual ho canvia tot" i que l'emergència per la Covid-19 podria obligar a revisar els pressupostos.

Però per al vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia "és millor aprovar els actuals pressupostos", en primer lloc, perquè encara no se sap quines seran les conseqüències econòmiques del coronavirus, i després, perquè és preferible que la Generalitat pugui comptar el més aviat possible amb els 3.000 milions d'euros pressupostats, i fer posteriorment "modificacions". "No podem esperar sis mesos funcionant amb els Pressupostos del 2017 amb pròrroga", ha advertit Aragonès.