El científic Oriol Mitjà busca recursos per un assaig clínic contra la Covid-19

La crisi del coronavirus

18.03.2020 | 12:15

La Fundació Lluita contra la Sida, en què treballa l'investigador Oriol Mitjà, ha impulsat una campanya anomenada #JoEmCorono, amb la qual convida a col·laborar econòmicament en els projectes d'investigació que desenvolupa sobre un tractament precoç i de prevenció de la Covid-19.

Aquesta iniciativa, de la qual s'ha informat avui dimecres en un comunicat, compta amb el suport d'actors, personalitats i influencers, que difonen la campanya a través de les seves xarxes socials.

L'equip de científics de la Fundació Lluita contra la Sida també col·labora amb l'IrsiCaixa, el Barcelona Supercomtuping Center i l'IRTA-CReSA, per desenvolupar una vacuna contra el coronavirus.

Els donatius es poden fer a través de la pàgina web www.joemcorono.com, i aniran destinats als projectes d'investigació dirigits per Mitjà, metge i investigador de la Fundació i també de l'Hospital Germans Trias, de Badalona (Barcelonès).

La campanya compta amb el suport dels actors Candela Peña, Natalia Sánchez, els germans Marc i Aina Clotet, Alejo Sauras i Nausicaa Bonnín, i esportistes com Rudy Fernández, entre d'altres.

L'assaig clínic contra el coronavirus del doctor Mitjà s'ha iniciat aquesta mateixa setmana i hi col·laboren el departament de Salut, l'Institut Català de la Salut i diversos laboratoris farmacèutics.

Hi participaran unes 3.000 persones, entre casos positius de coronavirus i contactes d'aquests.

"Els primers resultats, que esperem tenir a principis d'abril, tenen potencial per plantejar canvis en les mesures preventives d'aïllament i mobilitat a escala global", ha assegurat l'investigador.

Als afectats per la Covid-19 se'ls administrarà Darunavir, un antiviral habitual contra la sida, per reduir la quantitat de virus a la sang i, per tant, la capacitat de transmetre el virus.

D'altra banda, a les persones que hagin estat en contacte amb els positius se'ls donarà com a tractament profilàctic hidroxicloroquina, usat normalment per prevenir la malària.