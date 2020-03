Suspès temporalment el servei de deixalleria mòbil

La crisi del coronavirus

17.03.2020 | 11:59

Des del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental també ha pres mesures en la recollida de residus municipals en relació a la situació generada per la Covid-19. En un comunicat, ha anunciat que ha decidit suspendre el servei itinerant de deixalleria mòbil (que dona servei als municipis de Palau-solità i Plegamans, Ullastrell i Vacarisses) "fins que les condicions ho permetin". També ha establert serveis mínims en el servei de recollida d'oli (que presta a 17 municipis del Vallès Occidental), que "només es farà en cas imprescindible".

Tot i això, el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental segueix funcionant amb normalitat com a instal·lació essencial i "s'han pres mesures de prevenció per a les persones que hi treballen i per al personal que hi acudeix".

Segons ha comunicat l'Àrea Metropolitana, l'Ecoparc 2 l'Ecoparc 4 segueixen rebent la fracció orgànica amb normalitat. Així mateix des del Consorci del Bages informen que l'Ecoparc de Bufalvent també està operatiu. Aquestes són les plantes que actualment reben fracció orgànica del Vallès Occidental.