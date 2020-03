Nou balanç: 11.178 casos de coronavirus i 491 morts

17.03.2020 | 12:39

El Ministeri de Sanitat ha confirmat aquest matí l'existència d'un total d'11.178 casos de coronavirus a Espanya, la qual cosa significa un 17,7 per cent més en les últimes 24 hores. El total de persones mortes per coronavirus a tot l'Estat s'eleva a 491 (18 de les quals, a Catalunya). La taxa de letalitat del virus és del 4 per cent. Així ho ha dit el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en una roda de premsa celebrada després de la reunió del comitè tècnic de gestió del coronavirus, que ha presidit el president del Govern, Pedro Sánchez.