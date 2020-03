La Generalitat es personarà com a acusació contra dos maltractadors d'un geriàtric

EFE

17.03.2020 | 11:51

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat es personarà com a acusació popular contra els dos cuidadors detinguts per maltractar físicament i sexualment una dona gran i ha assegurat que "anirà fins al final per depurar totes les responsabilitats que calgui".

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest cap de setmana un cuidador i una cuidadora d'una residència d'avis de Barcelona acusats de maltractar físicament i abusar sexualment d'una interna.

Fonts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han informat a Efe que la denúncia va ser presentada el passat dia 11 de març davant del jutjat de guàrdia per la filla d'una parella de residents de la residència d'avis Mossèn Vidal i Aunós de Barcelona per presumptes agressions físiques i sexuals i vexacions, que haurien estat filmades.

Els serveis territorials de Barcelona del departament van obrir el mateix dia de la denúncia un expedient a la residència i van contactar amb la família per conèixer la informació de primera mà i incorporar-la a l'expedient. Segons les mateixes fonts, també van contactar amb els Mossos per informar-los dels fets i amb el jutge de guàrdia per aclarir la situació i coordinar les actuacions, donant prioritat a la intervenció judicial i policial.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va continuar durant els següents dies, i fins a la detenció dels dos cuidadors durant el cap de setmana, en contacte constant amb la família i amb el Departament d'Interior. La conselleria ha "lamentat profundament" i considera "absolutament intolerables i gravíssims" aquests fets "contra unes persones en especial situació de vulnerabilitat" i s'ha posat a disposició de la família per al que necessiti. La Generalitat ha assegurat que la seva col·laboració "serà total" amb la justícia i la família, amb qui està en contacte permanent des que es van denunciar els fets.