Els Mossos han denunciat més de 140 persones per saltar-se el confinament

La crisi del coronavirus

17.03.2020 | 13:24

Els Mossos d'Esquadra han denunciat més de 140 persones per saltar-se el confinament a Catalunya, en mostrar una actitud "absolutament incívica" quan els agents els identificaven i els aconsellaven que se n'anessin a casa per protegir-se de l'expansió del coronavirus.

Així ho ha anunciat l'intendent dels Mossos d'Esquadra Josep Antoni Saumell en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què ha dit que els agents han identificat més de 500 persones i, d'elles, n'han denunciat més de 140 per les seves actituds "irresponsables" i "absolutament incíviques".

Des que es va activar l'estat d'alerta, els Mossos han identificat més de mig centenar de persones per incomplir algunes de les directrius del decret que regula les mesures per evitar la propagació del coronavirus i que, per exemple, han passejat amb bicicleta, han anat a la platja o han circulat sense cap justificació.