Els hotels de Barcelona tancaran i es posen a disposició de la salut pública

La crisi del coronavirus

17.03.2020 | 11:52

Els hotels de Barcelona tancaran temporalment a causa de l'estat d'alarma pel coronavirus. El Gremi d'Hotels de Barcelona ha confirmat a TV3 que a partir de l'1 d'abril els establiments estaran buits i es posaran a disposició de la sanitat pública.

L'organització empresarial recomana que el tancament es faci de manera esglaonada. Els primers de tancar ho han fet aquest dilluns, i han estat els més pròxims als hospitals.

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha enviat una circular interna a tots els seus establiments associats en què recomana no acceptar nous clients per propiciar el tancament temporal d'hotels davant l'epidèmia de coronavirus.

Segons han informat a Efe fonts hoteleres, a la circular es recomana no acceptar nous clients fins, com a mínim, el 29 de març, data que, segons com es desenvolupi la situació, es podria ampliar.

El gremi també ha demanat que els hotels recomanin als seus clients que deixin els establiments i que demanin als que es quedin que mantinguin les normes de confinament establertes per a tota la població.

El gremi considera que estem davant d'una situació "excepcional", ja que s'ha paralitzat l'activitat turística, el que no havia passat ni amb la crisi econòmica.

Algunes cadenes ja havien pres la decisió de tancar alguns dels seus establiments i reordenat la seva activitat en alguns hotels, a causa de la gran caiguda de clients que s'ha produït en les últimes setmanes a Barcelona i, sobretot, des de la cancel·lació del Congrés Mundial de mòbils (MWC).

El Gremi d'Hotels de Barcelona no s'ha pronunciat sobre aquest assumpte, així com tampoc sobre la possibilitat que els hotels de la ciutat es puguin posar a disposició de les autoritats sanitàries per convertir-los en hospitals, cosa que estan estudiant algunes cadenes.