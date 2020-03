Catalunya inicia un assaig clínic amb 195 positius

La crisi del coronavirus

EFE

16.03.2020 | 11:51

Catalunya inicia avui mateix un assaig clínic amb medicaments ja existents per tractar la sida i la malària per intentar que la persona infectada per coronavirus deixi de ser-ho en menys dies, amb 195 malalts que han donat positiu i uns 3.000 contactes d'aquests.

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, i el metge i investigador de la Fundació contra la Sida de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelonès) Oriol Mitjà, han informat aquest dilluns en roda de premsa d'aquest assaig, que ja ha estat aprovat per l'Agència Espanyola de l'Medicament i s'espera que compti amb el suport econòmic de la Fundació Bill i Melinda Gates.

L'assaig s'ha d'aplicar a 195 infectats de les zones de la conca d'Òdena (Anoia), on s'ha produït un brot, i a la zona metropolitana nord de Barcelona, on es situen poblacions amb molts habitants, com Santa Coloma de Gramenet i Badalona, entre d'altres.