Ábalos dona per feta la pròrroga de l'estat d'alarma

La crisi del coronavirus

EFE

16.03.2020 | 11:39

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, ha donat per fet aquest dilluns la pròrroga de l'estat d'alarma més enllà dels dies previstos inicialment pel Govern per a fer front a la pandèmia del coronavirus. «És evident que haurem de prorrogar aquesta situació, ja veurem amb quines mesures, però en quinze dies no crec que estiguem amb capacitat per a guanyar aquesta batalla», ha admès Ábalos en una entrevista a RNE.

El ministre ha advertit que aquesta pròrroga podria comportar mesures encara més severes que les ja adoptades per a frenar la propagació del coronavirus. Dependrà de l'eficàcia de les ja establertes, la qual cosa, segons ha subratllat, està relacionat directament amb el seu grau de compliment. «Si realment tots som responsables i actuem d'acord amb els requeriments i no banalitzem ni frivolitzem la situació, sinó que ens corresponsabilitzem i estem units davant la pandèmia, evidentment tindran més efecte», ha afirmat.