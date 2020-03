Salut recorda a la ciutadania les mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus

Contingut patrocinat

13.03.2020 | 16:41

Rentar-se les mans sovint, evitar les aglomeracions i evitar desplaçaments si no és imprescindible, són algunes de les recomanacions bàsiques

El Departament de Salut de la Generalitat impulsa una campanya informativa per recordar a la ciutadania quines són les mesures de prevenció bàsiques per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2. Davant la presència a la nostra societat del nou coronavirus, i la declaració de pandèmia per part de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), es fa necessari que els ciutadans i ciutadanes adopten unes pràctiques profilàctiques bàsiques i les mesures de contenció.

Una de les accions claus i més efectives que s'han d'incorporar a la rutina diària és rentar-se les mans sovint. A més, cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús, o amb la cara interna del colze, en tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.

En el dia a dia, s'ha de mantenir una distància prudencial entre les persones (entre 1 i 2 metres) i s'ha d'evitar el contacte proper amb persones que tinguin símptomes d'infecció respiratòria.

Una altra recomanació important és evitar compartir menjar i estris sense netejar-los degudament.

Després de manipular objectes, sobretot a llocs públics -al carrer, als transports públics, comerços, etc.-, cal abstenir-se de tocar-se la boca, el nas i els ulls sense haver-se rentat abans les mans.

Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom



Sobre l'ús de mascareta, no és necessari utilitzar-les en els espais públics, si no és que ho ha indicat un professional sanitari.

Com a norma general, s'ha d'evitar les aglomeracions i els espais tancats amb un gran nombre de persones, i tenir especial cura en protegir els col—lectius més febles, com la gent gran i les persones amb malalties cròniques. És per això que cal evitar les visites als centres residencials.

Pel que fa a la mobilitat, cal evitar desplaçar-se, si no és imprescindible.

Què fer si es tenen símptomes?

Es recomana que tothom que presenti símptomes respiratoris i/o febre romangui a casa, sense acudir al lloc de treball, i limiti la seva vida social.

Tanmateix, al fer un ús responsable del sistema de salut i només acudir als centres sanitaris quan sigui estrictament necessari.

Si una persona creu que pot estar afectada, cal que segueixi les mesures de protecció i que truqui al 061 i l'informaran del que ha de fer.

Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus.