Ordre de tancar gimnasos i àrees comercials no destinades a alimentació

La crisi del Coronavirus

13.03.2020 | 15:01

La Generalitat ha acordat aquest divendres ordenar el cessament d'activitats i el tancament de pistes d'esquí, gimnasos, locals d'oci com discoteques i àrees comercials no destinades a alimentació i productes de primera necessitat.

Així ho ha anunciat el conseller d'Interior, Miquel Buch, en roda de premsa després de la reunió del comitè tècnic pel coronavirus a Catalunya, en què ha demanat també que es limitin i evitin els desplaçaments, que les persones que puguin es quedin a casa, i en la qual no ha descartat que en les pròximes hores es puguin adoptar mesures "més dràstiques".