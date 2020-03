Millo veu "condemnada al fracàs" la taula de diàleg entre governs

EFE

13.03.2020 | 12:43

L'exdelegat del Govern espanyol a Catalunya Enric Millo veu "condemnada totalment al fracàs" la taula de diàleg sobre Catalunya que la Generalitat i el Govern de Pedro Sánchez han posat en marxa, ja que els independentistes "no tenen cap interès en respectar ni complir" les "regles de joc" democràtiques.

En una entrevista amb Efe, Millo, que acaba de publicar el llibre "El derecho a saber la verdad. El testimonio del delegado del Gobierno en la Cataluña del 155" (Península), s'ha mostrat molt escèptic en relació amb la taula de negociació que va celebrar el passat 26 de febrer a la Moncloa la seva primera reunió de treball. En la seva opinió, aquesta taula de diàleg "no té possibilitats d'èxit, perquè no es donen els dos principis fonamentals" perquè pugui resultar fructífera.

En primer lloc, ha destacat, el Govern de Sánchez no hauria de renegar del suport que el PSOE va prestar l'octubre de 2017 a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució "en defensa de la democràcia i de la llei". L'Executiu del PSOE i Podem, segons Millo, "no s'hauria de moure d'aquí ni alimentar expectatives que sap perfectament que no es poden complir, perquè generen confusió i embolic".

En segon lloc, segons ha remarcat, a aquesta taula hi van "persones que segueixen sense reconèixer que ho van fer malament" en impulsar el referèndum unilateral de l'1-O i la posterior declaració unilateral d'independència. JxCat i ERC, a més, "estan dient públicament que ho tornaran a fer quan tinguin l'oportunitat i es reorganitzin", ha denunciat l'exdelegat del Govern de Mariano Rajoy a Catalunya.