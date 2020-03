Reunió del comitè d'emergència de Matadepera, encapçalada per l'alcalde, Nil López.

La crisi del coronavirus. Vallès

Redacció

13.03.2020 | 04:00

Els ajuntaments dels municipis de l'àrea d'influència de Terrassa ja han posat en marxa les noves mesures preventives decretades per la Carnalitat per tal de contenir el coronavirus, amb el tancament d'equipaments municipals i la suspensió d'activitats.

Així, a Matadepera des d'avui i durant un període mínim de 15 dies prorrogable, romandran tancats el Casal de la Gent Gran (inclòs el servei de bar), el Casal de Cultura (inclosa la biblioteca), l'Hotel, totes les instal·lacions esportives municipals, la seu de l'Agrupament Escolta i Guia Abat Escarré, l'Escola Municipal de Música Frederic Mompou i l'Escola Bressol Municipal Ralet Ralet.

Pel que fa als equipaments que romandran oberts -bar del Casal de Cultura, bar del pavelló i Restaurant Can Vinyers-, caldrà reduir l'aforament a un terç del màxim autoritzat, sempre que es pugui garantir la separació mínima d'un metre entre persones.

Al mateix temps, també es demana restringir les visites de familiars i suspendre temporalment els nous ingressos als centres residencials d'atenció a la gent gran.

Contactar a distància

A Viladecavalls, l'Ajuntament ha tancat per un termini de 15 dies l'Escola de Música, les sales adjacents i l'altell; el centre cívic Paco Cano; els locals socials (Can Turu, Can Corbera, La Planassa, Sant Miquel i El Molinot); el pavelló i les zones esportives municipals; la biblioteca i la sala polivalent dels baixos; Ràdio Vila (tancat al públic) i el Mercadal dels dissabtes. També se suspenen totes les activitats previstes en aquests equipaments.

A Vacarisses, el Consistori ha decretat el tancament de la biblioteca municipal El Castell, el Casal de la Gent Gran, l'Espai dels Infants; La Fàbrica; el poliesportiu i el camp de futbol; el Punt de Vol i el Servei de reforç escolar. Les activitats programades a aquests espais queden suspeses.

Pel que fa al funcionament del Consistori, es demana a la ciutadania contactar-hi a distància (seu electrònica, telèfon o correu electrònic). A més, s'estan augmentant les mesures de prevenció del personal municipal i es farà teletreball quan calgui. Tot i això, alguns serveis es poden veure afectats.

A Sant Cugat, l'Ajuntament ha tancat la majoria d'equipaments municipals i ha suspès totes les activitats que tenia programades.