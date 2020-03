Reconstrueixen la dieta i la forma de vida de dos jaciments prehistòrics

Efe

12.03.2020 | 10:29

Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han liderat l'anàlisi de restes biològiques recuperades a dos jaciments de l'Edat del Bronze, un a Múrcia i un altre a Almeria. L'estudi ha permès reconstruir la cadena tròfica i les estratègies productives dels seus pobladors, i ha determinat que ambdós grups humans cultivaven i cuidaven el bestiar d'una manera diferent, encara que compartien una dieta similar.

Aquesta dieta estava basada en el consum de cereals amb una petita aportació de carn i lactis, segons l'estudi, publicat a la revista especialitzada "Plos One". Per arribar a aquestes conclusions, els investigadors de la UAB han comptat amb el suport dels científics del Curt-Engelhorn-Centre Archaeometry gGmbH Mannheim d'Alemanya, el Danube Private University-Centre of Natural and Cultural Human History d'Àustria, i la Universitat de Lleida.

Entre els dos assentaments, el de La Bastida (Totana, Múrcia), que va ser una de les primeres ciutats d'Europa, i el de Gatas (Turre, Almeria), bastant més petit, els científics van recuperar restes de 75 individus humans de tots els estrats socials, 28 ossos d'animals domèstics i cérvols salvatges, 75 llavors d'ordi carbonitzada i 29 de blat carbonitzat.