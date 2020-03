Exampat un lladre in fraganti a Sant Cugat

12.03.2020 | 12:33

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Cugat van detenir el 9 de març un home, de vint-i-cinc anys i de nacionalitat gambiana, com a presumpte autor d'un robatori amb força en una casa de barri de Mira-sol a Sant Cugat. Els fets van tenir lloc el mateix dia pels volts de les 14.30 del migdia quan es va rebre un requeriment a través del 112 per quan una dona manifestava que creia que hi havia algú a l'interior de casa seva. La dona va explicar que acabava d'arribar al seu domicili i en obrir la porta havia sentit sorolls i havia trobat algunes estances registrades, en adonar-se que podria haver-hi algú a l'interior havia sortit de la casa i l'havia tancada mentre trucava als serveis d'emergència. Al cap de pocs minuts, una patrulla va arribar al lloc i va aconseguir interceptar i detenir al presumpte lladre. L'home portava a les butxaques targes de crèdit, dos telèfons mòbil, un rellotge i diners en efectiu.