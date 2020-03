Educació tanca l'escola Mas Boadella de Sabadell

La crisi del coronavirus

EFE

12.03.2020 | 10:29

El Departament d'Educació de la Generalitat ha decidit aquest dijous tancar temporalment l'escola Mas Boadella de Sabadell després que Salut hagi demanat confinar els 35 mestres del centre educatiu. El departament d'Educació ha informat que els 35 docents són la totalitat de la plantilla de professors de l'escola, situat al barri Can Llong de Sabadell, l'activitat de la qual queda suspesa durant 14 dies.L'escola Mas Boadella és un centre d'educació infantil i primària que escolaritza 480 alumnes, ha informat Educació, que ha afegit que el centre comptarà amb un servei de guarda per a aquells pares que necessitin unes hores per a organitzar-se.