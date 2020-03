Salut reprogramarà consultes no urgents als CAP

La crisi del coronavirus

11.03.2020 | 15:13

Xènia Acebes, directora de l'Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut (CatSalut), ha presentat avui un conjunt de mesures organitzatives adreçades als centres del sistema sanitari de Catalunya arran de l'epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2. La Conselleria de Salut ha traslladat als centres d'atenció primària (CAP) la instrucció de reprogramar, sota criteri clínic, les consultes no urgents, fomentar l'atenció no presencial i en el cas dels hospitals ha recomanat limitar el nombre d'acompanyants i visitants.

Acebes ha recalcat el doble objectiu d'aquestes mesures; d'una banda, "protegir els professionals sanitaris", que són els que estan més exposats davant la propagació del virus, i, de l'altra, "reorganitzar l'atenció assistencial que s'ofereix a la ciutadania perquè les persones que requereixin més necessitats assistencials puguin estar ateses en el lloc i el moment més adequat". Les accions a seguir als centres d'atenció primària i als hospitals són:



- Fomentar tots els canals d'atenció no presencials.

- Reagendar les proves rutinàries que es puguin ajornar i representin el risc més gran de contagi (espirometries, obturacions dentals, etc.)

- Treballar amb agendes flexibles deixant espais per donar més cobertura a la demanda no programada i potenciar l'atenció sanitària no presencial.

- Gestionar de manera activa les agendes per tal de detectar les visites i les proves de control rutinàries per patologies estables o altres situacions de salut que es puguin resoldre per via telemàtica o demorar-les.

- Pel que fa als hospitals i centres sociosanitaris, es recomana limitar al màxim el nombre d'acompanyants de les persones que van a fer-se proves o visites, com també als pacients que estan ingressats.