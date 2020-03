L'epidemiòleg Antoni Trilla demana que s'ajornin les proves rutinàries

La crisi del coronavirus

11.03.2020 | 12:08

L'epidemiòleg i cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic de Barcelona Antoni Trilla ha demanat avui dimecres a les autoritats que s'ajornin les proves sanitàries de rutina i es reforci el sistema públic de salut davant l'expansió del coronavirus.

En una entrevista a Ràdio4, Antoni Trilla s'ha mostrat partidari d'ajornar per a més endavant les proves rutinàries i fins i tot algunes operacions no urgents, per alliberar els professionals sanitaris i que es puguin dedicar als malalts per coronavirus.

Amb aquest posicionament, Trilla se suma a les peticions que va fer ahir dimarts el president de Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, que també va reclamar més recursos per al sistema sanitari públic, com va sol·licitar el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

Des de les 08.00 hores d'avui està reunit el Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya per debatre noves mesures sanitàries i socials d'àmbit català, amb l'objectiu d'afrontar l'expansió del COVID-19, que ha infectat fins ahir 125 persones.

Aquest coronavirus ha causat la mort de tres persones i que més de 400 professionals sanitaris hagin d'estar aïllats als seus domicilis per haver estat en contacte amb infectats.