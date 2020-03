Esade frena les classes presencials a Sant Cugat per un cas de coronavirus

La crisi del coronavirus

11.03.2020 | 12:37

Esade ha decidit suspendre les classes presencials al campus de Sant Cugat de Vallès després que un alumne hagi donat positiu per coronavirus, de manera que impartirà la seva activitat acadèmica de forma online tant aquí com a Madrid, on tots els centres educatius estan tancats. Aquest alumne, que es troba ingressat en un hospital de Barcelona, no ha estat al campus en els últims dotze dies, ja que estava de viatge, tot i que ha mantingut contacte amb alguns alumnes fora del mateix.

La modalitat de classes en línia es mantindrà com a mínim fins al pròxim 30 de març, segons ha informat avui Esade. L'escola de negocis afirma que la modalitat d'ensenyament en línia "no implica la clausura dels campus i es manté tant l'activitat del professorat", que utilitzarà les instal·lacions per dur a terme la docència a distància, com la del personal professional. A més, el teletreball està disponible per a tot el personal que es trobi en situació sensible que es pugui veure afectat pels efectes de la Covid-19 i per a aquelles persones que tinguin fills menors d'edat afectats per la suspensió de l'activitat educativa decretada per la Comunitat de Madrid.

Esade subratlla que el cent per cent dels seus programes són en línia i que els resultats acadèmics dels alumnes que els cursen demostren "el mateix nivell de satisfacció en l'experiència educativa" i "nivells d'aprenentatge superiors" per als estudiants en comparació amb els mètodes tradicionals. "Per això, la institució ha decidit clarament apostar per la modalitat e-learning en aquest escenari de risc, per contribuir al control de l'expansió del virus Covid-19", explica en el comunicat.

A més de suspendre les classes presencials, Esade ha cancel·lat la participació d'alumnes, professors i personal professional en esdeveniments i reunions de més de 150 persones fins al 15 d'abril. També ha suspès qualsevol viatge als països i zones considerades de risc pel coronavirus, com són la Xina, l'Iran, el Japó, Itàlia, Singapur i Corea del Sud. Esade considera "esperable" que els casos de positius de coronavirus creixin en les pròximes setmanes, de manera que ha establert un pla de contingència que preveu, en el pitjor dels casos, el tancament de tots els seus campus, amb els professors impartint classes des de casa seva i el personal professional realitzant treball en remot.