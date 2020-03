Els Mossos van rebre 4.378 denúncies per desaparicions de persones el 2019

Efe

10.03.2020 | 11:41

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'any passat 4.378 denúncies per desaparicions de persones. El 48 per cent dels desapareguts patia algun tipus de trastorn mental i un 35 per cent eren menors d'edat, en una franja situada entre els 13 i els 17 anys; mentre que les denuncies per desaparicions vinculades a criminalitat representen un baix percentatge del total.

Aquestes són algunes de les xifres que es van donar a conèixer ahir dilluns en l'acte institucional en homenatge a les persones desaparegudes sense causa aparent, que va inaugurar el conseller d'Interior, Miquel Buch, i que va clausurar el director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer.

De les 4.378 denúncies per desaparicions que es van presentar l'any passat (un 1,5 per cent menys que el 2018), el 59 per cent eren d'homes i un 41 per cent corresponien a dones. La principal franja d'edat és la dels adults fins als 65 anys (el 58 per cent), seguida dels menors d'entre 13 i 17 anys d'edat (un 35 per cent), de gent més gran de 65 anys (un 5 per cent), i tanquen la taula els infants d'entre 0 i 12 anys (un 2 per cent).

Per geografia, les comissaries de la policia catalana que van rebre més denúncies de persones desaparegudes van ser la metropolitana nord, que engloba entre d'altres el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i part del Maresme; i la metropolitana sud, que inclou el Baix Llobregat o la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat.

D'aquestes persones, un 72 per cent tornen voluntàriament en els quatre primers dies d'ençà de la seva desaparició, i un 94 per cent dels casos es resolen en un mes.

Aquestes dades contrasten clarament amb les desaparicions vinculades a actes delictius, com els homicidis amb la posterior ocultació del cadàver per fer passar el crim com una desaparició. El percentatge de situacions com aquesta és molt petit. Així, la unitat dels Mossos d'Esquadra especialitzada en desaparicions criminals, creada el 2010, ha treballat en 32 casos d'aquest tipus en deu anys. Del total, 20 van ser homicidis amb ocultació de cadàver i tres, detencions il·legals de dones.