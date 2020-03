La Policia Local intervé 240 grams de cabdells de maria

Vacarisses

07.03.2020 | 04:00

La Policia Local de Vacarisses va intervenir 240 grams de cabdells de marihuana en un control i, com a resultat de la intervenció, va quedar investigada una persona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Els fets van succeir la setmana passada en un control policial a la rotonda d'entrada a la urbanització de Can Serra. En un dels vehicles aturats, es va identificar les persones ocupants i es va procedir a fer-hi un escorcoll, trobant 240 grams de cabdells de maria preparats per a la seva distribució i venda. La droga estava en dos paquets de plàstic termo segellats, amagats dins d'una bossa d'esport.