Detingut per reptar una nena a enviar-li imatges pornogràfiques

06.03.2020 | 11:51

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un home que es va fer passar per un nen per "conquistar" per Internet una nena d'11 anys de San Fernando (Cadis), que va accedir a seguir els "reptes" que li marcava per aconseguir imatges d'ella d'alt contingut sexual. La Policia també ha imputat en aquest cas un menor de la mateixa localitat que la víctima que va difondre en diferents xarxes socials les imatges de la nena.

De fet, segons fonts policials, l'alerta va saltar quan la nena es va adonar que aquest menor, conegut seu, havia difós a les xarxes socials i de missatgeria fotos i vídeos d'ella d'alt contingut sexual que havia enviat a una persona amb la qual tenia una relació per Internet. En conèixer els fets, els pares de la petita van acudir a la comissaria de San Fernando per explicar que una persona desconeguda havia sol·licitat la seva filla fer "reptes" de caràcter sexual per Internet mitjançant la funció Stories d'Instagram, xarxa social especialitzada a pujar fotos i vídeos curts que desapareixen 24 hores després de la seva publicació.

Un cop enviades les imatges, el receptor utilitzava una altra xarxa social dedicada a la creació i edició d'aquests vídeos per posteriorment utilitzar una aplicació de missatgeria instantània i així compartir imatges i vídeos en cercles de pedofília. Les imatges van arribar de tornada a San Fernando i un menor les va compartir també a les seves xarxes socials, fins al punt que la pròpia nena va saber que estaven circulant. Un cop els pares van conèixer els fets, els van denunciar a la comissaria de San Fernando.