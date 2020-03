Les inversions de la Generalitat al Vallès Occidental previstes per al 2020 sumen més de 125 milions d'euros

CONTINGUT PATROCINAT

05.03.2020 | 04:00

El pressupost destinat a la comarca reforça l'aposta per les infraestructures amb 38,2 M€ per a inversions de FGC i 14,2 M€ per a millores a la carretera C-58

Els nous pressupostos de la Generalitat per al 2020 destinaran 125.372.071 € en inversions a la comarca del Vallès Occidental. Aquests comptes suposen un increment del 2% respecte al 2017 i inclou diferents projectes d'infraestructures, equipaments i serveis a les persones.

Els quatre objectius principals dels pressupostos de la Generalitat per al 2020, que continuen el seu tràmit parlamentari, són millorar la qualitat dels serveis públics, reduir les desigualtats socials, de gènere i territorials, a més de promoure l'economia productiva i del coneixement. Els comptes del Govern també pretenen impulsar polítiques ambicioses per fer front a l'emergència climàtica amb un horitzó zero d'emissions i residus, amb un model basat en l'economia circular.

De fet, aquest és el primer pressupost de la Generalitat que es vincula amb els 17 objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides.

Pel que fa al Vallès Occidental, el 86,35% de les inversions per la comarca que es preveuen en els pressupostos de 2020 van a càrrec dels departaments de Salut i Territori.

Entre els projectes més destacats, hi trobem les partides que sumen 38,2 M per a inversions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i 14,2 M per a millores a l'enllaç de la C-58-B30-N150, el que suposa una clara aposta per les infraestructures de vertebració del territori. També hi ha 5,86 M€ destinats al Consorci Laboratori de Llum del Sincrotó ubicat a Cerdanyola del Vallès.

A Terrassa, es preveu la construcció del nou CAP de Can Roca amb un pressupost de 4'5 M€ .

Quant a la plantilla d'efectius de la Generalitat a la comarca, el total previst és de 24.461 (2.487 més que el 2017, dels quals 1.423 seran de l'àmbit sanitari).

ÀMBIT METROPOLITÀ

El creixement en personal de la Generalitat es donarà a les 5 comarques de l'àmbit metropolità de Barcelona, on globalment pujarà a 154.213 efectius (12.478 més que el 2017).

Quant a la inversió global de la Generalitat a l'àmbit metropolità de Barcelona, el total previst suma 754.435.351 €, el que suposa un increment del 21% respecte al 2017.

En la presentació dels comptes, el delegat del Govern a Barcelona, Juli Fernàndez, va recordar que "aquests pressupostos superen els nivells precedents de despesa dels serveis públics i permeten que les inversions comencin a recuperar-se, a més de posar especial èmfasi en la despesa social"

La Generalitat posa a disposició tota la informació del projecte de pressupostos per al 2020 en el web: gencat.cat/economia/pressupostos

