Laura Borràs denuncia insults de Jusapol i falta de protecció del Congrés

EFE

04.03.2020 | 12:28

La portaveu del Grup Plural al Congrés, Laura Borràs, diputada de JxCat, ha denunciat els insults i "agressions verbals" que un grup de manifestants de Jusapol li van proferir aquest dimarts quan es dirigia a agafar un taxi, el que ha atribuït en part a l'absència de protecció de la Cambra. Borràs ha relatat els fets en unes declaracions enviades als mitjans després del succés i després d'haver escrit una piulada sobre això. Al seu compte oficial de Twitter ha precisat que ha posat els fets en coneixement de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet.

Durant tot el matí, milers d'agents de Jusapol, una associació de policies nacionals i de guàrdies civils, i d'altres entitats procedents de tot Espanya van protestar als voltants del Congrés contra el veto del Govern central a tramitar la iniciativa legislativa popular que van presentar fa uns anys per aconseguir l'equiparació salarial amb els cossos policials autonòmics.

La manifestació va tenir lloc davant del número 40 de la Carrera de San Jerónimo, un dels edificis de la Cambra Baixa, on, segons la versió de la diputada, els propis policies que custodien aquest accés li van denegar protecció "adduint que per a què la necessitava" si els manifestants eren agents també. "Hem demanat als policies apostats al número 40 si ens podien acompanyar i s'hi han negat, i han estat els uixers els que s'han ofert", ha explicat Borràs.

Com que "era impossible transitar" per la carrera de San Jerónimo, tallada pels manifestants, Borràs i la seva cap de premsa van haver de creuar la via madrilenya per les instal·lacions subterrànies del Congrés i acudir així a la sortida del carrer Cedaceros, des de la que totes dues van agafar posteriorment un taxi. No obstant això, els insults van continuar aquí perquè no hi havia cap perímetre de seguretat. "La pluja d'insults i agressions verbals - "putos catalans", entre ells- ha estat molt desagradable", va assegurar Borràs abans de remarcar que "sembla que la seguretat no és per a tots" igual.