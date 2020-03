Dimiteix l'alcalde d'Argentona després de reconèixer un cas d'abusos

Efe

04.03.2020 | 12:28

L'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, ha dimitit del seu càrrec després d'haver reconegut ahir públicament que fa uns anys va abusar sexualment d'una jove, que era amiga de qui aleshores era la seva parella sentimental.

Segons ha informat avui Unitat - Argentona per la república, en una reunió celebrada ahir a la nit, Eudald Calvo va posar el seu càrrec a disposició de l'assemblea d'aquesta candidatura, que va acceptar la seva dimissió.

En un comunicat, aquesta candidatura informa que Calvo va explicar a l'assemblea la seva versió del que va passar, va reconèixer "els fets masclistes dels quals se l'acusava" i va demanar disculpes públicament, encara que segons ell alguns mitjans haurien tergiversat els fets.

Unitat - Argentona per la república ha agraït la decisió de Calvo de dimitir "de manera conseqüent amb l'ideari del partit" i li reconeix "tota la tasca que ha dut a terme, tant en la passada legislatura com en aquesta, així com la generositat i coherència d'aquest acte".

La candidatura municipal conclou el comunicat advertint que "emprendrà les accions legals pertinents contra les difamacions que s'han produït o es puguin produir al respecte".

La CUP va expulsar l'alcalde d'Argentona d'aquesta formació fa diversos mesos després de conèixer aquests fets i negar-se llavors Calvo a assumir responsabilitats dimitint del càrrec, segons va informar ahir la formació anticapitalista.

En un missatge a Twitter, Calvo, que ocupava l'alcaldia d'Argentona des de 2015 i que en les eleccions de 2019 va concórrer en una candidatura unitària de la qual també formava part ERC, va demanar públicament disculpes "sinceres i honestes", i va assegurar que li "toca reflexionar molt i treballar per canviar".