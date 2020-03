Lastra lloa ERC i recrimina a JxCat que escolti "poc" els catalans

EFE

03.03.2020 | 11:58

La portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Adriana Lastra, ha contrastat aquest dimarts l'actitud de diàleg i escolta del PSOE i ERC enfront de la de JuntsxCat que, segons ell, escolta "poc" els catalans que el que volen és acabar amb la confrontació i entendre's. Lastra ha fet aquestes afirmacions a preguntes dels periodistes abans d'assistir a Madrid a un esmorzar informatiu del portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián.

Preguntada per les declaracions de l'expresident català i líder de JxCat Carles Puigdemont en què qüestionava la utilitat de la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat, ha subratllat que "el primer per afrontar el diàleg és l'escolta i aquí hi ha gent que escolta poc, sobretot el poble català". Ha destacat que, tot i això, n'hi ha d'altres, com el PSOE i ERC, que escolten més i creuen que "el poble català el que vol és acabar amb la confrontació, entendre's i a al final buscar aquest camí per afrontar aquest conflicte".