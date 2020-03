La justícia europea dictamina que el jutge controli si l'IRPH és abusiu

Efe

03.03.2020 | 11:57

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat aquest dimarts la raó als consumidors amb hipoteques referenciades a l'índex IRPH, en sentenciar que els jutges espanyols han de controlar si es van comercialitzar de forma abusiva, cosa que permetria exigir compensar els afectats quan sigui el cas.

La cort amb seu a Luxemburg precisa que, quan es consideri que hi va haver un abús, el jutge nacional podrà substituir l'IRPH per un altre índex legal per tal de protegir els consumidors de les conseqüències perjudicials que podria comportar l'anul·lació del contracte de préstec.

La sentència suposa un revés per a la banca, que podria haver de fer front a una factura de fins a 44 mil milions d'euros, ja que les entitats espanyoles tenien una cartera de 15.500 milions d'euros en hipoteques referenciades a l'IRPH al tancament del 2019.