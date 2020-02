L'ANC de Terrassa explica a Perpinyà "les Claus" del que passa a Catalunya

Laura Hernández

29.02.2020 | 20:47

Centenars d'independentistes terrassencs participen en l'acte del Consell de la República que se celebra en aquests moments a l'esplanada del Parc de les Exposicions de Perpinyà. Dotze autocars i nombrosos vehicles privats s'han desplaçat des de la ciutat a la vila francesa.

La delegació de l'ANC de Terrassa té previst distribuir entre els veïns de Perpinyà un text en català i en francès explicant "les claus" del que passa a Catalunya i els "malentesos de per què volem la independència".

Unes 150 mil persones escolten en aquest moment les paraules de l'expresident Carles Puigdemont, que ha celebrat que "avui trepitgem com a persones lliures terres catalanes. Per això va néixer el Consell de la República. Per preparar i per guanyar la llibertat".