Cau a Sevilla una banda albanokosovar que va robar a domicilis de la comarca

Vallès

28.02.2020 | 04:00

La Guardia Civil ha detingut a Bormujos (Sevilla) a tres persones de nacionalitat albanokosovar a les quals se'ls acusa de dos robatoris amb força en domicilis de Vacarisses i Terrassa comesos el 2019 i on es van emportar joies. Després de declarar davant el jutge, els detinguts, de 24, 28 i 29 anys, hi han ingressat a la presó. Sobre els integrants d'aquesta banda albanokosovar hi havia pendent una ordre de crida i cerca per part de la comissaria de Mossos de Terrassa.

Després de l'escorcoll del vehicle que utilitzaven per desplaçar-se, els agents de la Guardia Civil van trobar dades d'una dona de nacionalitat romanesa, la qual havia estat detinguda pels Mossos mesos abans com una de les integrants del mateix grup delictiu.

Al vehicle, els agents van trobar nombrós material per perpetrar els delictes, com guants, tornavisos, palanques, diverses llanternes, balances de precisió, i un equip de comprovació de metalls preciosos per valorar la puresa de l'or en les joies robades.

Els tres albanokosovars van ser detinguts sense oposar resistència a un hotel de Bormujos per agents de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) i traslladats a dependències de la Guardia Civil.