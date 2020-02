Aena planteja allargar 500 metres la tercera pista del Prat per ser un hub

EFE

28.02.2020 | 13:06

El president d'Anea, Maurici Lucena, ha posat sobre la taula l'opció d'ampliar 500 metres cap a l'est la tercera pista de l'aeroport del Prat, la més propera a la mar, per facilitar que aquest aeroport pugui convertir-se en un futur en un aeroport de connexió internacional.

En una conferència al Cercle d'Economia, Lucena ha dit que les altres dues opcions per al Prat passen per "no fer res". En aquest cas caldria renunciar a l'objectiu que el Prat sigui un aeroport de connexió internacional, ha advertit, o bé elevar la seva operativa de les 78 operacions actuals a les 90 per hora, dins el marge permès, però amb les conseqüents molèsties per als veïns de Gavà i Castelldefels (Baix Llobregat).

Després d'exposar aquestes opcions, Lucena ha deixat clar que Aena té prevista una inversió d'almenys 1.500 milions d'euros en aquest aeroport en els propers anys, però ha avisat que la construcció de la Terminal Satèl·lit de la T-1 del Prat -prevista per 2026- es produirà "si i només si" s'actua contra les limitacions aèries que té actualment El Prat.