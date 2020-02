Quinze detinguts per distribuir pornografia infantil a les xarxes socials

EFE

27.02.2020 | 12:11

La Policia Nacional ha detingut 15 persones a vuit comunitats autònomes per possessió i distribució de pornografia infantil a xarxes socials, entre ells un individu que, a canvi de 300 euros, va aconseguir un paquet d'imatges de menors i nadons agredits sexualment de manera molt violenta. Els arrests es van realitzar a les províncies de Barcelona (4 detencions), Madrid (3), Màlaga (2), Albacete, Badajoz, Múrcia, Ourense, Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife (1), segons informa la Direcció General de la Policia, que indica que sis persones més són investigades.

Les indagacions van començar després d'un avís de l'Ambaixada dels Estats Units a Espanya en què informava d'una investigació del Centre Nacional per a Menors Desapareguts (NCMEC) per presumptes delictes de prostitució i corrupció de menors. L'informe de l'entitat nord-americana recollia denúncies sobre l'enviament, a través d'internet a Espanya, de continguts audiovisuals protagonitzats per menors.

Una xarxa social va alertar també que diferents usuaris havien utilitzat els seus comptes personals per publicar material de tipus sexual, en concret d'explotació infantil, mentre que algunes d'aquestes persones van crear altres comptes amb identitats falses per prolongar la circulació a la xarxa d'arxius il·lícits. Durant els registres la Policia va confiscar dinou telèfons mòbils, catorze ordinadors portàtils, sis discos durs, cinc dispositius de memòria, tres tabletes i tres discos d'emmagatzematge amb gran quantitat d'imatges il·legals.