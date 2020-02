L'Audiència de Barcelona absol els CDR que es van encadenar al TSJC pels presos

Efe

27.02.2020 | 12:12

L'Audiència de Barcelona ha absolt els dotze CDR que el 23 de febrer del 2018 es van encadenar una hora davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per reclamar la llibertat dels líders del procés, perquè van ser pacífics, no van alterar l'ordre públic i no van impedir l'accés a l'edifici.

En la sentència, la secció desena de l'Audiència absol els dotze independentistes, per als qui la Fiscalia va demanar fins a dos anys i mig de presó per desobediència, resistència a l'autoritat i desordres públics, en concloure que l'única molèstia que van causar, va ser als usuaris del carrer que hi ha davant de l'edifici judicial, que es va haver de tallar, per la qual cosa veu "absolutament desproporcionat" acudir a la via penal.

Coincidint amb el 37è aniversari del cop d'estat del 23 de febrer, un centenar de membres dels Comitès de Defensa de la República es van encadenar a l'accés al Palau de Justícia per exigir la llibertat dels líders del procés i denunciar la "repressió de l'Estat", en una protesta que els Mossos d'Esquadra van neutralitzar en una hora, de manera que a les 9.05 hores del matí es va restablir la normalitat i no es va haver d'anul·lar cap judici.