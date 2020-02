Desallotjats 4 habitatges a Sabadell després d'un ensorrament parcial

27.02.2020 | 12:11

Quatre habitatges del complex Arraona-Merinales de la ciutat de Sabadell han estat desallotjats aquest dimecres després d'haver-se ensorrat part del sostre d'un d'aquests immobles. Els fets han passat al bloc 55 del complex d'edificis, concretament al 4t-1a, quan part del sostre s'ha ensorrat. En el moment dels fets no hi havia persones a l'habitatge, motiu pel qual no s'ha hagut de lamentar cap ferit, però sí que ha afectat el pis sencer, on s'ha hagut de retirar la runa.

Els bombers i la Policia Municipal s'han desplaçat fins al lloc i s'ha ordenat als veïns abandonar l'edifici perquè els tècnics municipals poguessin analitzar si hi havia cap perill. Finalment, després d'hores d'inspecció, es va determinar que els veïns de les portes 1 i 2 dels pisos 3r i 4t havien de desallotjar definitivament els seus habitatges a l'espera que avui es decideixin els passos que hauran de fer. L'Ajuntament de Sabadell s'ha reunit aquest matí amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya per tal d'establir com actuar davant d'aquesta situació.