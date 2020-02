Desarticulada una banda que va estafar mig milió d'euros a cent ancians

EFE

26.02.2020 | 12:22

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal que va estafar més de cent persones d'edat avançada a tot Espanya després d'aconseguir les seves dades bancàries, fent-se amb un botí de més de mig milió d'euros, segons informa la policia catalana aquest dimecres. L'operatiu policial desplegat per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la regió metropolitana sud ha permès detenir el líder d'aquesta banda, un home de 24 anys d'edat i de nacionalitat espanyola a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), mentre que d'altres membres de la mateixa han estat citats com a investigats.

El grup criminal utilitzava la modalitat d'estafa coneguda com a 'vishing', en la qual els integrants d'aquesta banda utilitzaven la línia telefònica convencional per enganyar les víctimes fent-se passar per empleats d'entitats bancàries i obtenir així la informació dels seus comptes, tant de la banca digital com de les seves targetes de crèdit. Un cop obtinguda aquesta informació, els estafadors feien ràpidament transferències de diners a favor seu o bé compres per internet, de dispositius de telefonia, electrònica i informàtica d'alta gamma, per si les víctimes s'adonaven que havien estat objecte d'una estafa i anul·laven la llibreta o la targeta.

La majoria de les víctimes, de tot Espanya, eren persones d'edat avançada, gairebé tots pensionistes sense cap altre tipus d'ingrés, als quals els estafadors havien buidat els seus comptes deixant-los en una situació d'extrema vulnerabilitat econòmica. La banda tenia una estructura jerarquitzada amb les tasques dels seus membres molt definides: selecció de víctimes, realització de trucades telefòniques, materialització de les operacions de compra per internet o recollida de les mercaderies adquirides.

La investigació va començar el novembre del 2018, quan els Mossos van detectar un augment considerable de denúncies per estafes bancàries que seguien un patró similar. El passat 12 de febrer, en una de les diferents fases de l'operatiu policial, els Mossos van detenir a l'Hospitalet de Llobregat el principal líder d'aquesta organització criminal, que va ingressar a la presó després de passar a disposició judicial. La investigació continua oberta i la policia catalana no descarta més detencions.