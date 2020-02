Xerrada de dama Matadepera sobre el Barça amb Carles Santacana

Matadepera

25.02.2020 | 17:29

L'entitat dama Matadepera organitza dijous a les vuit de la tarda en el Casal de Cultura una nova xerrada oberta a tothom. En aquesta ocasió, la conferència porta per nom "El Barça...més que un club?" i anirà a càrrec del doctor en Història Contemporània, especialista en història cultural, cultura social i de l'esport i història del franquisme, Carles Santacana. Autor de diversos llibres, com "El Barça i el franquisme. Crònica d'uns anys decisius per a Catalunya (1968-1978)", Santacana va ser director del Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona.