Presentació oficial de la colla castellera Potes Roges

Vacarisses

25.02.2020 | 04:00

Un cop iniciats els tràmits legals per registrar-se com a colla castellera, els Potes Roges han fet la seva presentació oficial a l'Ajuntament de Vacarisses, on s'han reunit amb la tècnica i el regidor de Cultura, càrrec aquest últim que ocupa l'alcalde, Antoni Masana.La colla, que porta ja uns mesos assajant i participant en actes del municipi com la Festa del Mussol i La Marató de TV3, es va constituir com a entitat el passat dia 7 de febrer.Amb l'objectiu de continuar creixent i consolidar ...