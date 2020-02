La recollida porta a porta, a l'octubre

Ullastrell

A. Losada

22.02.2020 | 04:00

El nou model de gestió d'escombraries porta a porta entrarà en funcionament a Ullastrell el pròxim octubre. Almenys, aquesta és la previsió amb la qual treballa l'Ajuntament, després que a l'últim ple municipal s'aprovessin per unanimitat els plecs per a la licitació del nou model de recollida de residus. De fet, el rebut d'escombraries ha pujat per aquest 2020 fins a un 20% per sufragar, en part, la posada en marxa del porta a porta.No en va, el servei que es descriu en els plecs aprovats en ...