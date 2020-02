Primer pas per reduir la contaminació acústica a la C-58

Vacarisses

22.02.2020 | 04:00

El projecte de pressupostos de 2020 de la Generalitat, pendent d'aprovació, inclou una partida de 800 mil euros per millorar les condicions de la carretera C-58 al seu pas per Vacarisses. Així, entre les inversions previstes, n'hi ha una per millorar la contaminació acústica a la C-58 al seu pas pel municipi, de manera que, si els pressupostos tiren endavant, des de l'àrea de Territori es destinaran més de cent mil euros a instal·lar pantalles acústiques entre els punts quilomètrics 27 i 36,5. L'actuació s'allargaria més enllà de 2020, de forma que l'any següent la partida prevista és de 600 mil euros, mentre que, el 2022, la inversió seria de 70 mil euros.