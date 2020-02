Puigdemont publicarà el 2 d'abril un llibre del seu mandat fins a l'"exili"

EFE

21.02.2020 | 11:15

L'expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, publicarà el proper 2 d'abril el llibre "M'explico. De la investidura a l'exili", un relat "no mancat d'autocrítica" sobre el seu mandat fins que va decidir marxar a l'estranger. "No és un relat blanc, ni conformista ni mancat d'autocrítica", diu Puigdemont en aquest llibre, segons un breu extracte que ha avançat aquest dijous l'editorial Penguin Random House.

El líder de JxCat admet en el llibre que "el més senzill i còmode" hauria estat no escriure'l, però que va decidir publicar-lo "no només per entendre millor el passat i el present, sinó, especialment, per preparar-nos per al futur. Puigdemont demana fins i tot "dosi d'indulgència i generositat" al lector: "Malgrat la honestedat i el sacrifici inqüestionable de tots, en alguns passatges d'aquesta història no quedem bé. Jo tampoc, per descomptat", diu.

L'obra arribarà a les llibreries el pròxim 2 d'abril, a poques setmanes de la Diada de Sant Jordi, i es publicarà simultàniament en català, amb el segell de La Campana. Està previst que hi hagi un segon volum, encara sense data de publicació, que es titularà "M'explico, la reconstrucció de la tornada", segons informa Penguin Random House en un comunicat.