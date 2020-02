La taula de governs sobre Catalunya es reunirà el 26 de febrer a la Moncloa

EFE

20.02.2020 | 12:21

La taula de diàleg entre governs sobre el futur de Catalunya es reunirà al Palau de la Moncloa el proper dimecres 26 de febrer a la tarda. En una carta enviada aquest dijous al president de la Generalitat, Quim Torra, el cap de Govern, Pedro Sánchez, li comunica que accepta aquesta data per a la reunió després que Torra l'informés que per motius d'agenda no podria reunir-se amb ell dilluns que ve i li proposés cinc dates alternatives, entre elles aquest 26 de febrer.

A falta que es confirmin oficialment tots els seus integrants, per part del Govern central, a aquesta taula hi seran el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el vicepresident segon, Pablo Iglesias, i el ministre d'Universitats, Manuel Castells.