Neix a Vacarisses una taula municipal sobre consum de drogues

Vacarisses

Redacció

20.02.2020 | 04:00

Des de l'Ajuntament de Vacarisses, ja fa uns anys que s'està treballant en l'abordatge del consum de drogues entre els joves. El 2010, es va elaborar un pla marc i el protocol Km0 com a eines per donar una alternativa més educativa a la sanció econòmica que, aleshores, era l'única mesura vàlida contra la tinença i el consum de substàncies il·legals a la via pública per part de menors. Des de llavors, s'ha anat treballant en aquesta línia amb una comissió tècnica.Enguany, però, s'ha volgut fer ...