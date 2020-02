Arriba la mostra itinerant "El tabac al descobert"

Matadepera

20.02.2020 | 04:00

Els joves de Matadepera poden visitar des de dimarts i fins al 3 de març l'exposició itinerant de la Diputació "El tabac al descobert", que té com a objectiu la prevenció del tabaquisme. La mostra s'ha instal·lat a l'Escola Montcau-La Mola i va adreçada a nois i noies de primer cicle d'ESO, d'entre 12 i 14 anys, edat en què molts n'inicien el consum, i a aquells d'edats immediatament anteriors al moment de màxim risc. Dades recents informen que l'edat mitjana d'inici del consum de tabac és als 13,5 anys. El propòsit de la iniciativa és evitar o, si més no, ajornar l'experimentació amb el tabac. Es pretén generar actituds contràries al consum de tabac i refermar la posició dels joves que no hagin fumat mai. La mostra consta de deu plafons de temàtiques diverses, que es complementen amb una guia de dinamització per al professional que acompanya els joves durant la visita.