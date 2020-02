La pobresa infantil augmenta en les llars on només entra un sou

Efe

19.02.2020 | 13:25

Un 48,1 per cent dels nens que viuen a Espanya en llars on només treballa un dels progenitors està en risc de pobresa, el que significa un augment del 35,49 per cent respecte a fa 10 anys, segons un informe fet públic avui per l'Observatori Social de "la Caixa".

L'informe, titulat "Objectiu: pal·liar la pobresa infantil", analitza l'estreta relació entre la pobresa infantil, el mercat de treball i les ajudes monetàries públiques, i conclou que l'ocupació és determinant en la pobresa infantil, fins i tot en èpoques de bonança.

L'estudi constata que el 2008 el risc de pobresa entre els nens que vivien en llars on només un dels pares tenia feina era del 35,5 per cent, mentre que el 2018 va ser del 48,1 per cent, el que representa un augment d'una mica més del 35 per cent.

L'informe, dirigit per Sara Ayllón, investigadora del Departament d'Economia de la Universitat de Girona, denuncia que Espanya té una de les taxes de pobresa infantil més altes d'Europa, i al mateix temps és un dels cinc països europeus que menys ajudes destina a la infància.